Президент Ильхам Алиев оперативно реагирует и решает проблемы каждого из нас - Брат эвакуированного из Ирана азербайджанца

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, эвакуированные из Ирана, выразили благодарность за оказанную государством заботу и внимание.

Как сообщил в субботу Trend брат эвакуированного из Ирана в Азербайджан Расима Сябитова Рустам Сябитов, вся семья беспокоилась за Расима в связи с коронавирусом.

"Не было и надежды, что он будет эвакуирован. Мы обратились в посольство Азербайджана в Иране, и попросили эвакуировать моего брата. В посольство немедленно отреагировали на наше обращение и по поручению Президента Азербайджана Ильхами Алиева мой брат был оперативно доставлен в Азербайджан. На самом деле и он не верил, что его эвакуируют так скоро. Глава государства вновь доказал, что во всех случаях он находится рядом с гражданами Азербайджана, и способен в любой момент спасти нас от опасности. Я выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву от имени своей семьи. Президент Азербайджана оперативно реагирует и решает проблему каждого из нас", - сказал Рустам Сабитов.

Отметим, что Сябитов Расим Ахмеджанович, долгие годы страдает от сахарного диабета, отправился в Иран, чтобы пройти курс лечения в связи с гангреной, вызванной вышеуказанным заболеванием. По завершение лечения в Тегеране он обратился для возвращения в Азербайджан. С учетом ослабленного организма и физического состояния, Сябитов попросил создать на карантине приемлемые в плане его заболевания условия, а также оставить рядом с ней на карантинный срок сопровождающую его супругу Сябитову Минурю. Обращение Сябитова было обеспечено, и 13 марта 2020 года он был эвакуирован в Азербайджан и помещен в Клинический медицинский центр №1 в Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)