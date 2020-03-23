23 Марта - Всемирный день метеорологии

БАКУ/Trend - Каждый год 23 Марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии.

Этот день проводится с целью повышения осведомленности широкой общественности о возможных последствиях изменения климата, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Cегодня быстрое изменение климата – одна из самых серьезных экологических проблем для человечества. В настоящее время мир сталкивается со всё более серьезными проблемами, связанными с водными стреcсами, засухами и наводнениями, а также отсутствием доступа к чистой воде. Необходимо срочное усовершенствование прогнозирования, мониторинга и управления вод.

В связи с этим, Всемирный метеорологический день 2020 года проводится под общей темой «Климат и вода», а девизом был выбран «Бережём каждую каплю, каждая капля на счету». Основное внимание в рамках этой темы уделяется более скоординированному и устойчивому управлению климатом и водными ресурсами, потому что они неразрывно связаны друг с другом. Они лежат в основе глобальных целей в области устойчивого развития, изменения климата и снижения риска бедствий.

Для улучшения уровня и повышение точности прогнозов и штормовых оповещений, в стране в последние годы происходит модернизация сети наблюдений, а также систем прогнозирования, внедряются новейшие технологи. Наша цель - обеспечение населения страны и организаций качественной гидрометеорологической информацией.