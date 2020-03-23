«Bulvar Hotel» передан в распоряжение Оперативного штаба при Кабмине

БАКУ /Trend/ - В поддержку мер, проводимых азербайджанским государством в рамках предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 24 марта «Absheron Hotel Group» временно передает «Bulvar Hotel» в распоряжение Оперативного штаба при Кабинете министров, сообщает в понедельник Trend.

Все расходы по проведению в отеле мероприятий в связи с мерами борьбы с угрозой коронавируса будут оплачиваться со стороны «Absheron Hotel Group».

(Текст: Кямаля Сеидова)