Коллектив UNEC перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов перечислил месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщили Trend из университета, члены коллектива UNEC, присоединившись к инициативе ректора, добровольно перечислили часть месячной зарплаты в созданный Указом Президента Ильхама Алиева Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.