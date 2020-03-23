Коллектив UNEC перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов перечислил месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Как сообщили Trend из университета, члены коллектива UNEC, присоединившись к инициативе ректора, добровольно перечислили часть месячной зарплаты в созданный Указом Президента Ильхама Алиева Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
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