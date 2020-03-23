ОАО "Муганбанк" выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - ОАО "Муганбанк" выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, передает Trend.
В рамках корпоративной социальной ответсвенности ОАО "Муганбанк" выделил 200 000 (две тысячи) манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответсвующим указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью предотвращения широкого распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.
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