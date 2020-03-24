Обнародован график движения экспресс-автобусов в Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с особым режимом карантина, применяемым на территории страны по решению Оперативного штаба при Кабинете министров, организовываются специальные линии экспресс-автобусов между станциями метро.

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве, экспресс-автобусы М1 и М2 будут курсировать по установленному маршруту с 06:00 до 22:00. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только на остановках, находящихся у входов станций метро.

Линия М1: ст.м. Ази Асланов - ст.м. Ахмедли - ст.м. Халглар Достлугу - ст.м. Нефтчиляр - ст.м. Гара Гараев - ст.м. Кёроглу - ст.м. Нариман Нариманов - ст.м. Гянджлик - ст.м. Азадлыг проспекти - ст.м. Мемар Аджеми - ст.м. 20 Января. (в целом 11 станций).

Линия М2: ст.м. Ази Асланов - ст.м. Ахмедли - ст.м. Халглар Достлугу - ст.м. Нефтчиляр - ст.м. Гара Гараев - ст.м. Кёроглу - ст.м. Нариман Нариманов - ст.м. Гянджлик - ст.м. 28 Мая - ст.м. Сахиль - ст.м. Ичеришехер - ст.м. Низами - ст.м. Эльмляр Академиясы - ст.м. Иншаатчылар - ст.м. 20 Января. (в целом 17станций).

Интервал движения автобусов составит 10 минут. Перевозки будут осуществляться 30 крупногабаритными (18 метров) автобусами ООО BakuBus (M1- 13 ; M2 – 17). В случае необходимости будут задействованы более крупногабаритные автобусы (18 метров). Плата за проезд по обоим линиям установлена в размере 30 копеек, и будет осуществляться в безналичной форме картами BakıKart.

В информации отмечается, что движение автобусов по регулярным маршрутом будет осуществляться в обычном режиме. Число автобусов, которые будут пущены на линию, будет регулироваться в зависимости от плотности пассажиропотока. Пассажирам рекомендуется свести к минимуму использование метро и отдавать предпочтение наземным видам транспорта.

Напомним, что в ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса COVİD-19, с целью защиты здоровья населения, недопущения его распространения в стране, пресечения возможных последствий, вызванных инфекцией, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом здравии" с 00:00 24 марта по 20 апреля в Азербайджане объявлен особый режим карантина.

(Текст: Турал Гараджаев)