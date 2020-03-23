БАКУ /Trend/ - В Азербайджан планируется привезти дополнительные тесты на коронавирус.

Об этом на брифинге в связи с коронавирусом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Замминистра добавил, что в Азербайджане достаточное количество тестов:

"В Азербайджан были доставлены тесты из Турции и по линии Всемирной Организации Здравоохранения. Мы предпочитаем проводить анализы более точным методом ПЦР".

(Автор: Ильхама Исабалаева.)