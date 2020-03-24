Ибрагим Мамедов: Неправильно объявлять "тревогу" в каком либо районе из-за числа инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Неправильно вести счет инфицированных коронавирусом по регионам, где их более всего выявлено в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что нельзя считать опасным какой либо регион или город страны из-за 61 инфицированного коронавирусом лица.

"Подавляющее большинство этих лиц - прибывшие из-за границы, только несколько человек были инфицированы внутри страны. Поэтому невозможно объявить в каком либо районе "тревогу". Это опасно, следует воздерживаться от этого", - сказал Ибрагим Мамедов.

Напомним, что в ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса COVİD-19, с целью защиты здоровья населения, недопущения его распространения в стране, пресечения возможных последствий, вызванных инфекцией, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" с 00:00 24 марта по 20 апреля в Азербайджане объявлен особый режим карантина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)