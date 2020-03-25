Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме
БАКУ/Trend/ - Обращения всех иностранцев, у которых истек срок пребывания в Азербайджане, считаются принятыми до 30 апреля.
Об этом сказал глава пресс-службы Государственной миграционной службы (ГМС) Эльнур Калантарли, сообщает в среду Trend.
По его словам, для этого нет необходимости приходить в отделы приема ГМС: «Иностранцы, находящиеся в стране, могут в электронном порядке или посредством онлайн-системы оплатить государственную пошлину, и получить соответствующие разрешения. В скором времени на сайте ГМС будут размещены коды, посредством которых через терминалы можно будет осуществить платеж».
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Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме
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