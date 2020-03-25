Временно приостановлен вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу" (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Временно приостановлен вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу", сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Целью данного решения стало предотвращение скопления пассажиров в закрытом пространстве в период продолжения особого режима карантина, поскольку в закрытых помещениях высок риск заражения.
БТА просит пассажиров с пониманием отнестись к этому, не ждать автобусы на перронах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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