Временно приостановлен вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Временно приостановлен вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу", сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Целью данного решения стало предотвращение скопления пассажиров в закрытом пространстве в период продолжения особого режима карантина, поскольку в закрытых помещениях высок риск заражения.

БТА просит пассажиров с пониманием отнестись к этому, не ждать автобусы на перронах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)