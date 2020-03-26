ООО «Бакинская служба такси» продолжает мероприятия по борьбе с распространением коронавируса

БАКУ/Trend/ -Проводится ежедневная дезинфекция всех такси ООО «Бакинская служба такси» находящихся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно информации, водители снабжаются антисептическими растворами, спиртом, перчатками, масками и необходимыми средствами профилактики. Такси оснащены специальными аппаратами, наполненными спиртом, для очистки рук при использовании пассажирами автомобиля.

«Наряду с этим, ООО «Бакинская служба такси» проводит соответствующие просветительские мероприятия в связи с коронавирусом. Так, во всех такси, находящихся в подчинении ООО, размещены специальные доски для информирования водителей и пассажиров о профилактике коронавирусной инфекции. Также с целью информирования сотрудников службы в этой области в здании структуры установлены доски информативного характера», -говорится в сообщении.

Отметим, что в целом профилактические работы носят продолжительный характер, санитарно-гигиеническая ситуация находится под постоянным контролем для охраны здоровья граждан.