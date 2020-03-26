В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

Общество 26 марта 2020 15:13 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 29 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, гражданин Азербайджана 1961 года рождения, вернувшийся из Турции, 12 марта 2020 года, поступил в больницу особого режима с высокой температурой и одышкой. В ходе обследования у него был выявлен хронический бронхит. Анализы на COVID-19 дали положительный результат. Реанимационные меры для стабилизации состояния пациента не дали результата. В настоящее время устанавливаются и помещаются на карантин члены семьи и другие лица, с которыми контактировал пациент.

В то же время, пять человек, зараженных коронавирусной инфекцией, были полностью вылечены в больницах особого режима, и выписаны домой.

В настоящее время в Азербайджане 104 человека содержатся в больницах особого режима и находятся под врачебным контролем как активные больные коронавирусом. Состояние пяти из них тяжелое, девяти – средней тяжести, а остальных - стабильное. Необходимые мероприятия по их лечению продолжаются.

За прошедший период для установления фактов инфицирования новым видом коронавируса COVİD – 19 проведено свыше 20 тысяч тестов.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. Помимо этого, зафиксированы случаи инфицирования и в регионах.

По этой причине Оперативный штаб призывает граждан соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать людные места и соблюдать особый карантинный режим, правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете Министров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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