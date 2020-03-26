Центр гигиены и эпидемиологии: Каждый должен ответственно относиться к карантину

БАКУ /Trend/ - Каждый должен ответственно относиться к нынешним условиям карантина в связи с коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов.

По словам Кязимова, Центром уже проведены дезинфекционные работы во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях и на местах скопления населения.

Он сказал, что дезинфекционные работы продолжаются, и Центр работают в усиленном режиме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)