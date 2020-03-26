Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом, исполнительным властям были даны серьезные указания (Версия 2)

Общество 26 марта 2020 20:50 (UTC+04:00)
Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом, исполнительным властям были даны серьезные указания (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 20:27)

БАКУ/Trend/ - 26 марта в Кабинете министров под председательством премьер министра Али Асадова состоялось заседание оперативного штаба.

Как сообщили Trend из штаба, на заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе обращений граждан.

Премьер Министр Али Асадов отметил, что безоговорочно должны соблюдаться требования особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, а также усилить контроль за исполнением режима.

На заседании было отмечено, что за период применения особого карантинного режима 746 человек были привлечены к административной, и один человек к уголовной ответственности.

Органам исполнительной власти городов и районов дано строгое указание соблюдать особый карантинный режим и вести контролировать его.

Кроме того, были обсуждены и приняты соответствующие решения в области эвакуации граждан из-за рубежа, ситуации на карантинных территориях, а также вопросы лечения больных.

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