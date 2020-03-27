В Баку задержан нарушитель запрета на въезд из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Задержан нарушитель запрета на въезд в Баку из-за коронавируса.

Как сообщили Trend в Министерстве внутренних дел, 25 марта в 23.00 на 65 километре дороги Баку-Газах автомобиль марки Mercedes, которым управлял житель Масаллинского района В.Гамбаров, двигаясь в направлении города Баку, не подчинился приказу сотрудников полиции "остановить движение" и продолжил движение на высокой скорости.

Сотрудники полиции задержали автомобиль и вместе с водителем передали в 11-е отделение полиции Гарадагского РУП.

В отношении Гамбарова составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и назначен штраф.