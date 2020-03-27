В Баку задержан нарушитель запрета на въезд из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - Задержан нарушитель запрета на въезд в Баку из-за коронавируса.
Как сообщили Trend в Министерстве внутренних дел, 25 марта в 23.00 на 65 километре дороги Баку-Газах автомобиль марки Mercedes, которым управлял житель Масаллинского района В.Гамбаров, двигаясь в направлении города Баку, не подчинился приказу сотрудников полиции "остановить движение" и продолжил движение на высокой скорости.
Сотрудники полиции задержали автомобиль и вместе с водителем передали в 11-е отделение полиции Гарадагского РУП.
В отношении Гамбарова составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и назначен штраф.
Лента новостей
Прогнозы инвестиционного банка Galt&Taggart о возможном воздействии коронавируса на экономику Грузии
МВД Азербайджана: Несмотря на особый карантинный режим, обеспечивается движение транзитных грузовиков (ФОТО/ВИДЕО)
В крупнейших городах Казахстана будет полностью приостановлена деятельность предприятий из-за угрозы коронавируса
Муса Гулиев: Целесообразно отложить обязательное медицинское страхование и другие выплаты на один год
При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта
В случае несоблюдения карантина деятельность регулярных маршрутов в Баку может быть приостановлена - транспортное агентство
В стане радикальной оппозиции бушует политическая шизофрения - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию