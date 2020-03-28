В автобусах BakuBus применяется правило по соблюдению расстояния между пассажирами (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Учитывая значимость соблюдения расстояния между пассажирами в условиях особого режима карантина в Азербайджане, в регулярных маршрутных автобусах ООО BakuBus начато применение новых правил.
Как сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве, согласно правилам, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, на половине сидений автобусов размещены объявления о необходимости соблюдения дистанции.
Агентство рекомендует пассажирам с пониманием отнестись к правилам, и соблюдать расстояние друг между другом.
Также следует пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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