В автобусах BakuBus применяется правило по соблюдению расстояния между пассажирами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Учитывая значимость соблюдения расстояния между пассажирами в условиях особого режима карантина в Азербайджане, в регулярных маршрутных автобусах ООО BakuBus начато применение новых правил.

Как сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве, согласно правилам, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, на половине сидений автобусов размещены объявления о необходимости соблюдения дистанции.

Агентство рекомендует пассажирам с пониманием отнестись к правилам, и соблюдать расстояние друг между другом.

Также следует пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)