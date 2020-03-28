Ограничен въезд и выезд из Шекинского района (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, а также в рамках применяемого в стране особого режима карантина в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, в Шекинском районе принимаются масштабные меры.

Как сообщили в субботу Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с объявлением особого режима карантина ограничен въезд и выезд из Шекинского района.

Сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, проверяют все другие транспортные средства, их водителей и пассажиров, а также пешеходов. После установления места регистрации им сообщается о возможности въезда и выезда из района.

Наряду с этим, в соответствии с рекомендациями и требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров, для пресечения возможной опасности, вызванной коронавирусной инфекцией, сотрудники ИВ и РОП регулярно проводят профилактические беседы с лицами старше 65 лет, напоминают им, что оставаясь дома они обеспечивают как свою безопасность, так и окружающих. Гражданам разъясняется, что все принятые меры служат защите здоровья населения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)