AZAL запускает новую кампанию в рамках инициативы #EVDƏQAL (ФОТО)

БАКУ/Trend - «Азербайджанские Авиалинии» активно продолжают призывать граждан страны соблюдать карантин, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В рамках кампании борьбы против COVID-19 - #EVDƏQAL, AZAL подготовил новый проект и призывает все структуры страны поддержать эту инициативу.