В Шеки выявлено кафе, нарушившее карантинный режим (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Шеки выявлен объект, нарушивший особый карантинный режим, сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Шекинской региональной группы МВД.

Согласно информации, деятельность кафе была приостановлена. В отношении владельца объекта был составлен протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Сотрудники отдела полиции при исполнении должностных обязанностей на улице Bağbanlar обнаружили кафе осуществляющее свою деятельность без соблюдения карантинного режима, и в соответствии с правилами приостановили их деятельность. В отношении владельца кафе был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Мероприятия по контролю над соблюдением особого карантинного режима, введенного Оперативным штабом при Кабмине в связи с угрозой коронавируса, будут продолжены, отмечается в сообщении.