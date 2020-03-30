Сотрудники АН Азербайджана отправлены в отпуск
БАКУ /Trend/ - Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об отправлении в отпуск сотрудников структуры, сообщает в понедельник Trend.
Распоряжением предусматривается отпуск на один месяц с сохранением заработной платы для членов Президиума НАНА, сотрудников аппарата Президиума, а также научных учреждений и других организаций АН с 29 марта 2020 года.
Некоторым предприятиям, организациям Академии, работающим в непрерывном режиме, рекомендуется выполнять работы с соблюдением особого режима труда.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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