В Азербайджане тестовые экзамены по приему на госслужбу будут бесплатными (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Учитывая особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в связи с угрозой коронавируса, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) до июля 2020 года будет бесплатно проводить тестовые онлайн-экзамены (2 варианта) на портале otk.az для оказания поддержки кандидатам, готовящимся к поступлению на государственную службу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Желающие сдать тестовый онлайн-экзамен могут зарегистрироваться на портале otk.az и в любое время дня проверить свои знания. На экзамен можно записаться на этом же портале.

Сразу по окончании онлайн-экзамена можно получить, изучить и проанализировать результаты, и сравнить ответы.

С правилами регистрации на портале и записи на экзамен можно ознакомиться в рубрике «Инструкции» на otk.az

(Текст: Кямаля Сеидова)