Главный инфекционист Азербайджана: Несоблюдение карантинных мер ведет к той же ситуации, что и в развитых странах

БАКУ /Trend/ - Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев обратился к гражданам страны с тем, чтобы они учитывали серьезность коронавирусной угрозы и соблюдали карантинные меры.

В самых развитых странах мира – США, Италии, Испании, Великобритании стремительно множатся случаи инфицирования, сказал во вторник Trend Джалал Исаев.

«Дело дошло до того, что в отделениях реанимации европейских клиник не работают аппараты искусственного дыхания. Пожилых отключают от аппаратов, и подключают к ним молодых. Такие случаи уже зафиксированы в Европе, и граждане Азербайджана должны это учесть», - сказал он.