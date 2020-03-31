Главный инфекционист Азербайджана: Несоблюдение карантинных мер ведет к той же ситуации, что и в развитых странах
БАКУ /Trend/ - Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев обратился к гражданам страны с тем, чтобы они учитывали серьезность коронавирусной угрозы и соблюдали карантинные меры.
В самых развитых странах мира – США, Италии, Испании, Великобритании стремительно множатся случаи инфицирования, сказал во вторник Trend Джалал Исаев.
«Дело дошло до того, что в отделениях реанимации европейских клиник не работают аппараты искусственного дыхания. Пожилых отключают от аппаратов, и подключают к ним молодых. Такие случаи уже зафиксированы в Европе, и граждане Азербайджана должны это учесть», - сказал он.
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