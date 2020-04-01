Минобразования Азербайджана проведет оценку эффективности телеуроков
БАКУ /Trend/ - Министерство образования после восстановления образовательного процесса в школах проведет оценку эффективности телеуроков.
Об этом сообщил Trend в среду заместитель завотделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.
По его словам, будет определено, насколько эффективны телеуроки, не отстают ли ученики от программы.
Аббасов отметил, что в результате этого будут подготовлены и представлены правительству соответствующие предложения.
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