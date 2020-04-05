В Баку выявляются лица, нарушающие особый карантинный режим (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республик о дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции осуществляются предусмотренные меры.

Как сообщили Trend в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники Министерства внутренних дел в рамках мероприятий, проводимых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), требуют, чтобы люди оставались в частных домах и квартирах, постоянного или временного проживания.

Отмечается, что выявляются нарушители правил особого карантинного режима и принимаются соответствующие меры в их отношении.

Во время проверок лица, имеющие документы о соответствующем разрешении и использующие услугу SMS не задерживаются.