В Азербайджане приступили к производству медицинских масок (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В большинстве стран наблюдается дефицит медицинских масок и других принадлежностей ввиду резкого роста потребности в них в связи с пандемией коронавируса. Страны-производители этой продукции, наряду с приостановлением экспорта, также отказываются продавать оборудование для производства и сырье.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, совместными усилиями соответствующих госструктур, было закуплено и ввезено в страну оборудование и сырье для производства медицинских масок.

Как сообщает во вторник Trend, в стране завершилась работа по организации предприятия по производству медицинских масок, и оно уже начало функционировать.

Отметим, что созданному ООО "Бакинская текстильная фабрика" предприятию по производству медицинских масок выделено место на территории Сумгайытского химического промышленного парка, и оно наделено статусом резидента промышленного парка. Данный статус позволяет предприятию воспользоваться льготами, предусмотренными для промышленных парков. Посредством Фонда развития предпринимательства министерства экономики производителю выделен кредит на льготных условиях в размере 1,2 миллиона манатов.

Наряду с этим, исходя из социальной ответственности, резидент Сумгайытского химического промышленного парка ООО MST Engineering Services выделил часть своей территории для предприятия по производству масок. Специальные коробки для упаковывания масок производятся резидентом Балаханского промышленного парка, частным предпринимателем Этибаром Эминовым.

На предприятии в короткие сроки установлено привезенное из Турции современное оборудование для производства медицинских масок. В создание предприятия инвестировано 3,9 миллиона манатов.

Здесь создано свыше 30 рабочих мест. Производственный процесс – трехсменный. С использованием сырья, соответствующего международным стандартам İSO 17050-1, на предприятии на первоначальном этапе ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. После упаковывания масок они будут дополнительно стерилизованы с помощью специального оборудования.

В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, на втором этапе объем производства увеличится вдвое, и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок. Продукция предприятия в первую очередь будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Гюнель Зейналова)