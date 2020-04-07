Названа дата выдачи пенсий и соцвыплат в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обладает резервами, так называемой "подушкой безопасности", в размере 200 миллионов манатов, сформированных по итогам 2019 года. В случае необходимости будет проведена работа для того, чтобы избежать задержек в социальных и пенсионных выплатах за март и апрель, ряд из них будут осуществлены раньше установленного срока.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

Он отметил, что в связи с особым режимом карантина внесены изменения в график выдачи трудовых пенсий, социальных пособий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи. Ранее, как правило, пенсии перечислялись в середине, а другие выплаты - во второй декаде месяца.

"Однако в связи с особым режимом карантина в этот график внесены изменения. Жителям Сумгайыта, Абшеронского района, Сабаильского, Ясамальского, Бинагадинского, Насиминского и Гарадагского районов Баку выплаты будут перечислены восьмого, Низаминского, Наримановского и Хатаинского - девятого, Хазарского, Пираллахинского, Сабунчинского, Сураханского района - 10, а других районов и городов республики - до 15 апреля. Пособия, стипендии и компенсации будут перечислены на карты граждан 20 и 21 апреля, а адресная государственная социальная помощь - 28 апреля", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что целью изменения графика выдачи трудовых пенсий, социальных пособий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи в связи с особым режимом карантина является предотвращение очередей перед банкоматами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)