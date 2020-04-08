Волонтеры аграрного развития окажут продовольственную помощь до 1 тыс. семей

БАКУ/Trend/ - Организация "Волонтеры аграрного развития” продолжает реализацию проекта "Сельский подарок", сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно данным, в связи с распространившейся в мире пандемией COVID-19 волонтеры аграрного развития совместно с Координационным центром волонтеров Азербайджана в режиме специального карантина в стране создали еще одну успешную акцию в этом направлении и начали оказание продовольственной помощи для жителей старше 65 лет и малообеспеченных семей в рамках проекта “Сельский подарок”.

Как отмечается в информации, волонтеры на начальном этапе будут помогать до 150 семьям в 50 регионах, но в соответствии с решениями партнерских компаний, оказывающих поддержку, число семей будет увеличено до 1000.

"Волонтеры работают над несколькими крупными проектами одновременно. Они участвуют в просвещении населения, поддержке онлайн-деятельности людей, а также в обследовании пожилых людей и нуждающихся, а также в оказании им различной поддержки",- отмечается в информации.

Отметим, что по традиции предыдущих лет "Сельский подарок" является долгосрочным проектом организации ”Волонтеры аграрного развития". Целью проекта является выявление семей, нуждающихся в помощи на основе принципа социальной ответственности, оказание им психологической и материальной поддержки. В рамках проекта во всех регионах страны будет оказана поддержка с учетом потребностей различных семей, а также совершены регулярные визиты семей шехидов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)