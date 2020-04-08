В Азербайджане в связи с карантинным режимом продлен срок действия удостоверений личности

БАКУ /Trend/ - С учетом обращений граждан, срок действия просроченных удостоверений личности, продлен до завершения особого режима карантина.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместной информации МВД и министерства труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что безработные с просроченными удостоверениями личности также смогут в электронном порядке обратиться для получения единовременной выплаты по безработице.