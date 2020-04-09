В Азербайджане в прошлом году было запатентовано 102 изобретения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019 году было выдано 102 патента на изобретения, что больше на 32 патента по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в отчете, представленном Милли Меджлису (парламент) Кабинетом министров по итогам 2019 года, сообщает Trend.

В отчете отмечается, что в 2019 году было выдано 16 патентов на полезные модели и 32 патента на промышленные образцы. В 2019 году было выдано 5 патентов по географическим показателям.

В 2019 году в научных учреждениях республики было проведено около 1600 научных исследований по 522 темам, выполнены научно-технические работы в размере более 120 миллиона манатов. 52 процента этих работ составили фундаментальные исследования, 11,4 процента - прикладные исследования, 16,6 процента - проектно-конструкторские и технологические работы. Согласно исследованиям, более 30 работ были применены в производстве. Приобретено 90 патентов на изобретения.

(Автор: Ильхама Исабалаева)