Стань абонентом Nar, не выходя из дома!

БАКУ/Trend - Мобильный оператор Nar, услуги которой всегда формируются в соответствии с потребностями пользователей, в целях поддержки клиентов в период режима карантина начал продажу номеров в новом формате. На время пандемии клиенты могут выбрать желаемый номер на сайте narsim.az и заказать его доставку на дом, которая осуществляется в течение 24 часов с момента заказа.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой при оформлении заказа на покупку номера на сайте narsim.az, клиенты должны указать свой адрес в соответствующей графе. После этого назначенный по ближайшей территории дилер связывается с клиентом и совершает доставку. Отметим, что помимо жителей столицы, этой услугой также могут воспользоваться и жители регионов.

Другой услугой, представленной мобильным оператором в целях поддержки борьбы с коронавирусом, является проект Səyyar Nar. Благодаря этому проекту абоненты могут воспользоваться всеми видами услуг, предоставляемых в центрах услуг Nar. Заявки принимаются через телефонный центр - 777. Во время оформления заявки необходимо указать точный адрес предоставления и вид выбранной услуги.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,7 процента территории страны (за исключением оккупированных территорий). Более 8 700 базовых станций оператора функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 миллиона абонентам.