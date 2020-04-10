ООО “Azercell Telekom” предлагает услугу “Уточнение персональных данных абонента” бесплатно!

Azercell вносит свой вклад в меры социальной изоляции!

Лидирующий мобильный оператор страны ООО “Azercell Telekom”, продолжает реализацию инициатив, направленных на улучшение клиентского опыта. Учитывая особый карантинный режим, объявленный в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVİD-19), Azercell представляет услугу “Уточнение персональных данных абонента”. Этот сервис предоставит абонентам возможность получить доступ к персональным данным официального владельца номера, не посещая офисы Абонентской Службы Azercell. Воспользоваться услугой очень просто: необходимо отправить пустой SMS на короткий номер 6800 или же набрать на экране телефона *680#yes. В обоих случаях, абоненту будет отправлено сообщение с персональными данными (имя, фамилия и отчество) официального владельца номера. В период особого карантинного режима абоненты Azercell смогут воспользоваться этим сервисом совершенно бесплатно.

Отметим, что услуга “Уточнение персональных данных абонента” предназначена для абонентов компании, являющимся физическими лицами.

Azercell призывает своих абонентов соблюдать меры социальной изоляции, желает им крепкого здоровья и благополучия!

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/number/

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".