В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выздоровел
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался, еще 41 человек выздоровел.
Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
В сообщении говорится, что взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1935 года рождения, тесты оказались положительными, реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента не дали результатов.
На сегодняшний день в нашей стране выявлен 1 058 факт заражения коронавирусной инфекцией, 200 человек вылечились, 11 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
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