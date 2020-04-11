В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выздоровел

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался, еще 41 человек выздоровел.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

В сообщении говорится, что взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1935 года рождения, тесты оказались положительными, реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента не дали результатов.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 1 058 факт заражения коронавирусной инфекцией, 200 человек вылечились, 11 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.