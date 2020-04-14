ГЭЦ Азербайджана: На бесплатные пробные онлайн-экзамены записались свыше 48 тыс. лиц

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана до июля 2020 года сделал бесплатными на портале otk.az все выпускные и приемные экзамены для учащихся 9 и 11 классов (азербайджанский и русский секторы), приемные тестовые экзамены на госслужбу и в резидентуру, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

По более чем 40 видам бесплатных экзаменов, ставших активными на портале с 29 марта, со стороны 20 887 пользователей зарегистрированы 48 411 записей (некоторые пользователи записались на несколько экзаменов).

На портале можно сдавать пробные онлайн-экзамены по предметам и классам, начиная с 5-го класса.

С правилами регистрации и записи на экзамен можно ознакомиться в рубрике «Инструкции» на otk.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)