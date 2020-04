Студенты Бакинской высшей школы нефти получили сертификаты об успешном окончании курсов в рамках Coursera for Campus

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) успешно окончили курсы, проводимые в рамках глобальной программы дистанционного обучения Coursera for Campus Стэнфордского университета США, и получили сертификаты.

Как передает во вторник Trend, в целом 411 студентов и преподавателей вуза проходят обучение в рамках данной программы. Сюда входят студенты 2-го, 3-го, 4-го и 5-го курсов, специализирующиеся в области инженерии по автоматизации процессов, информационной безопасности (как бакалавры, так и магистранты), 195 студентов подготовительного курса (Foundation), все слушатели программы MBA и преподаватели кафедры инженерии по автоматизации процессов. Занятия проводятся дистанционно престижными американскими, европейскими и азиатскими университетами.

В апреле, чтобы пройти финальный экзамен по предмету «Применение ИКТ в инженерии -2» студенты подготовительного курса БВШН получили 242 сертификата по Python от двух университетов: 162 студента получили сертификаты от Университета Мичигана и 80 - от Университета Торонто.

В целом 26 студентов группы IT 18.1 факультета информационной безопасности БВШН получили 19 сертификатов об успешном окончании курса Basic Cryptography and Programming with Crypto API Университета Колорадо, 3 сертификата по курсу Basic Statistics Университета Амстердама, 1 сертификат по курсам Design Patterns и Object-oriented Design Университета Альберта, 3 сертификата по кусам Data Structures, Algorithms on Graphs Университета Сан-Диего-Калифорния и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Также 21 студент группы AM18.1 и группы AM18.2 факультета инженерии по автоматизации процессов БВШН получили 2 сертификата по курсу Differential Equationsfor Engineers Университета Гонконга, 1 сертификат по курсу Data Structures Университета Сан-Диего-Калифорния и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 2 сертификата по курсу Introduction to Numerical Analysis Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 сертификата по курсу Digital Signal Processing Федеральной политехнической школы Лозанны, 4 сертификата по курсу Mechanics: Motion, Forces, Energy and Gravity Университета Нового Южного Уэльса, 7 сертификатов по курсу Control of Mobile Robots Технологического института Джорджии, 2 сертификата по курсу Practical Time Series Analysis Нью-йоркского университета.

Целью программы Coursera for Campus является оказание поддержки в сфере образования странам, затронутым коронавирусной инфекцией. Напомним, что 26 марта Бакинская Высшая Школа Нефти получила лицензию на преподавание глобальной программы дистанционного обучения Coursera for Campus Стэнфордского университета США. Студенты, получившие сертификаты об успешном окончании курсов, освобождаются от сдачи выпускных экзаменов по соответствующим предметам.