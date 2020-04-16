Директор парка в Сумгайыте оштрафован за пересадку деревьев без разрешения

БАКУ/Trend/ - Информация о вырубке деревьев на территории Парка культуры и отдыха имени Насими в Сумгайыте, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов, была проверена сотрудниками Государственной службы экологической безопасности министерства на месте.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в ходе осмотра территории было установлено, что в рамках строительных работ 30 саженцев были пересажены без официального разрешения.

В связи с фактом ответственное за территорию лицо - директор парка Орхан Бадалов - был оштрафован на 5 000 манатов. На территории были заново посажены саженцы, и директору парка было дано обязательное поручение по выполнению агротехнического ухода за ними.

Отметим, что и 29 декабря 2019 года на данной территории был установлен факт незаконной вырубки деревьев, в результате чего был нанесен ущерб в размере 8 520 манатов.

Для установления виновников минэкологии обратилось в Управление полиции Сумгайыта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)