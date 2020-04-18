В Баку сохранится ветреная погода

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, юго-западный ветер днем сменится порывистым умеренным северо-западным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 16-19, в Баку ночью - 9-12, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером местами ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться.