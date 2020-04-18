Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана приостановлены до 2 мая (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял решение о продлении приостановления учебного процесса во всех учебных заведениях на территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории Азербайджанской Республики учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях, действующих на территории страны приостанавливается с 20 апреля по 2 мая 2020 года (первый учебный день назначен на 4 мая) и откладываются все соответствующие мероприятия.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.