Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана приостановлены до 2 мая (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял решение о продлении приостановления учебного процесса во всех учебных заведениях на территории Азербайджана.
Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории Азербайджанской Республики учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях, действующих на территории страны приостанавливается с 20 апреля по 2 мая 2020 года (первый учебный день назначен на 4 мая) и откладываются все соответствующие мероприятия.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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