Таможенники Сумгайыта оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана оказали помощь еще 100 семьям в период особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.
Как отмечается, сотрудники Главного таможенного управления Сумгайыта по подакцизным товарам посетили малообеспеченные семьи и лиц старше 65 лет, и передали им продовольственные наборы.
Также с гражданами были проведены профилактические беседы, было рекомендовано по возможности оставаться дома в период особого карантинного режима.
(Автор: Фидан Бабаева)
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