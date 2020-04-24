Призеры Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку – у азербайджанской гимнастки бронза

БАКУ/Trend/ - Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение в связи с отменой из-за пандемии коронавируса (COVID-19) проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Так, на совещании Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики, проведенного в формате видеоконференции, было принято решение рассматривать баллы, полученные гимнастами на квалификационном этапе, состоявшемся 12-13 марта, как результаты финальных соревнований.

Таким образом, определены призеры соревнований:

Мужская спортивная гимнастика:

В вольных упражнениях на ковре первое место занял Абделрахман Эльгамал (14.733 балла, Турция), на втором месте - Кирилл Прокопьев (14.733 балла, Россия), третью позицию занял Милад Карими (14.666 балла, Казахстан).

В упражнении на гимнастическом коне первое место занял Хао Венг (15.433 балла, Китай), второе место - Такааки Сугино (14.600 балла, Япония), третье место - Саидреза Кейха (14.500 балла, Иран).

В упражнениях на кольцах лидирующую позицию занял Элефтериос Петруниас (15.100 балла, Греция), на втором месте - Янг Лю (15.000 балла, Китай), на третьем месте - Синюй Лан (14.933 балла, Китай).

В опорном прыжке "золото" у Джеван Шина (14.883 балла, Республика Корея), "серебро" завоевал Андрей Медведев (14.666 балла, Израиль), на третьем месте - Игорь Радивилов (14.649 балла, Украина),

В упражнениях на параллельных брусьях лучший результат показал Хао Ю (15.000 балла, Китай), на втором месте - Владислав Поляшов (14.900 балла, Россия), третью позицию занял Ферхат Ариджан (14.475 балла, Турция).

В упражнении на перекладине на первом месте оказался Умит Самилоглу (14.266 балла, Турция), второю позицию занял Алексей Ростов (14.233 балла, Россия ), на третьем месте - Эпке Зондерланд (14.233 балла, Нидерланды ).

Женская спортивная гимнастика:

В опорном прыжке среди женщин золотую медаль завоевала Тежа Белак (14.199 балла, Словения), на втором месте - Колин Девиллар (14.150 балла, Франция), бронзовая медаль у Марины Некрасовой (14.133 балла, Азербайджан).

В упражнении на разновысоких брусьях первое место заняла Илинь Фань (15.133 балла, Китай), на втором месте - Анастасия Ильянкова (14.766 балла, Россия), на третьем месте - Ребека Андраде (14.233 балла, Бразилия).

В упражнении на бревне первое место заняла Урара Ашикава (13.850 балла, Япония), вторую позицию - Ребека Андраде (13.800 балла, Бразилия), на третьем месте расположилась - Анастасия Бачинская (13.500 балла, Украина).

В вольных упражнениях золотую медаль завоевала Лара Мори (13.266 балла, Италия), "серебро" у Ванессы Феррари (12.966 балла, Италия), серебряная медаль досталась Одри Руссо (12.833 балла, Канада).

Напомним, что финальные соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике должны были пройти в Национальной арене гимнастики в Баку 14 и 15 марта. Квалификационные соревнования прошли 12-13 марта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)