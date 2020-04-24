В Азербайджане установлены новые требования, связанные с производственными и бытовыми (версия 2)

Общество 24 апреля 2020 16:57 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В соответствии с правилами, предусмотренными законом Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду", при оценке воздействия на окружающую среду предприятий по обезвреживанию и переработке безопасных и опасных отходов, а также проектирования сооружений и полигонов в этих целях, должен быть составлен соответствующий документ, который также должен пройти государственную экспертизу.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О производственных и бытовых отходах", обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке, в статью семь настоящего закона добавляются третья – шестая части.

В поправках отмечено:

- в случае соответствия объектов, предусмотренных в части третьей настоящей статьи (жилые здания, также предприятия, здания, строения, сооружения и другие постройки, в ходе эксплуатации которых формируются отходы) экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду, документ для оценивания воздействия на окружающую среду при реконструкции этих объектов или замены имеющихся в них сооружений и оборудования не требуется, однако в документах (пределы допустимых отходов, предел допустимых сточных вод, экологический паспорт), выданных этим объектам органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, с учетом требования нормативно-правовых актов и технических нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, вносятся соответствующие поправки.

- в случае, если условия пользования вышеуказанными объектами не соответствуют экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду или в случае применения отличного от предусмотренных в изначальном проекте технологий и технологических методов, необходимо осуществить повторную оценку воздействия на окружающую среду по этой деятельности.

- При выявлении трансграничного воздействия в ходе оценки воздействия на окружающую среду предусмотренных в части третьей настоящей статьи объектов, вопросы оценки трансграничных воздействий в связи с этими объектами решаются согласно международным договорам, одной из сторон в которых выступает Азербайджан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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