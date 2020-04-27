Дочерняя компания ООО "Азерпочт" получила международный сертификат

БАКУ/Trend/ - Дочерняя компания ООО "Азерпочт" - Azərekspresspoçt ("Азерэкспресспочт") при министерстве транспорта связи и высоких технологий получила Серебряный сертификат Всемирного почтового союза за качество предоставляемых услуг, сообщили Trend в "Азерпочт".

По данным источника, Azərekspresspoçt - предоставляющая высокоскоростные почтовые услуги (EMS), по итогам 2019 года получила вышеуказанный сертификат.

Отметим, что с целью измерения качества почтовых услуг оказываемых операторами 184 стран - членов Всемирного почтового союза, ежегодно устанавливается ряд критериев. По итогам года в соответствии с этими критериям оцениваются показатели качества и вручаются сертификаты - золотые, серебряные и бронзовые. Сертификаты серебряного уровня вручаются тем организациям, качество деятельности которых оценивается в диапазоне от 92 до 96 процентов.

Автор: Садраддин Агджаев.

Twitter: agdzhaev