Говоря о возобновлении обучения следует ссылаться на официальные источники - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Говоря о возобновлении обучения в первую очередь для студентов и учеников старших классов общеобразовательных школ, следует ссылаться на официальные источники

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

Ответив на вопрос по поводу увеличения расстояния между партами и обязательного ношения масок учениками министр Байрамов подчеркнул, что до того как откроются учебные заведения данный вопрос будет серьезно обсужден со специалистами-медиками. При вынесении решения однозначно будут учтены их рекомендации.

"Средняя плотность учеников составляет 20 человек в одном классе. Но есть и такие школы, где это числе больше. В случае необходимости, будут приняты решения об организации обучения в таких школах. В ходе возобновления процесса обучения возможно, что ограничения будут рассмотрены в более широком формате. Однако возможно, что в этом и не будет необходимости", - добавил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)