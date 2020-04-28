В Азербайджане продлевается срок нахождения иностранцев и лиц без гражданства в стране (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Срок нахождения иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Сообщается, что обращения иностранцев, зарегистрированных по месту нахождения, срок пребывания которых завершился или завершится в течение периода с 1 по 31 мая и которые по известным причинам не смогли покинуть страну, считаются принятыми Миграционной службой, и время нахождения этих лиц в Азербайджане будет продлено на 30-60 дней.

Для этого эти лица должны получить с сайта Службы https://eservice.migration.gov.az/public/payments-search?lang=az номер оплаты госпошлины и осуществить ее в электронном порядке, после чего они смогут законно оставаться в стране.

Забирать подтверждающие документы о продлении временного нахождения не требуется. В случае необходимости эти лица могут ознакомиться с решениями на сайте Службы https://eservice.migration.gov.az/public/application-track.

Для подробной информации просьба обращаться на страницу Государственной миграционной службы в Facebook, Twitter или связываться по телефону (+99412) 919, работающему в непрерывном режиме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)