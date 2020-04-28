Для лечения тяжелой формы коронавируса в Азербайджане будут использовать конвалецентный плазменный метод

БАКУ /Trend/ - Конвалецентный плазменный метод, используемый в лечении больных коронавирусом, отныне будет применяться и в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), данный метод подразумевает использование в лечении тяжело больных плазмы крови, взятой Банком крови у людей, которые ранее были заражены COVID-19, но полностью излечились.