Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 30 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром слабый туман, ветер умеренный юго-западный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем - 16-19 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются дождь, грозы, выпадет град. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 7-11, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)