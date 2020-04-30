Рашад Махмудов: Каждый из нас обязан соблюдать правила в целях снижения темпов инфицирования коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В настоящее время азербайджанская модель борьбы с коронавирусом приводится в пример другим странам. Безусловно это большая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева и каждого из нас.

Об этом в четверг в интервью Trend сказал зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов.

По его словам, впервые выявленное в китайском городе Ухань заболевание передается воздушно-капельным путем, а также при контактах с поверхностями, на которых могли остаться частицы мокроты больного при кашле и чихании. Несмотря на высокие темпы распространения коронавируса, соблюдая обычные правила гигиены и социальнии изоляции можно успешно бороться с данным заболеванием.

"Именно по этой причине, мы - врачи - регулярно информируем население о важности ношения масок, мытья рук или дезинфицирования специальными антисептическими веществами, а также о необходимости соблюдения социальной дистанции. Эти меры принимаются многими странами, так как являются наиболее эффективными. Поэтому крайне важно соблюдать требования режима карантина, в том числе и в нашей стране. Гражданам следует проявить сдержанность, быть более терпеливыми. С другой стороны, высокая заразность коронавируса может привести к резкому инфицированию большого числа лиц, если не соблюдать соответствующие правила карантина", - сказал Махмудов.

Он вновь подчеркнул, что приоритетным вопросом для государства является здоровье население, и именно ввиду этого правительство готовит план поэтапной отмены карантина.

"В настоящее время азербайджанская модель борьбы с коронавирусом приводится в пример другим странам из-за своей эффективности. Безусловно это большая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева и каждого из нас. В этом контексте, для предотвращения возможных рисков, и обеспечения продолжительности и устойчивости достигнутых успехов следует продолжать строго соблюдать требования карантина", - подчеркнул Рашад Махмудов.

Затронув вопрос о том, как побуждать люди продолжать соблюдать правила после смягчения режима карантина, Махмудов сообщил, что в первую очередь это личная ответственность и долг каждого гражданина перед страной.

"Каждый из нас обязан соблюдать правила, чтобы снизить темпы инфицирования. Естественно, в первую очередь важен вопрос социальной ответственности. Необходимо продолжать активно информировать население посредством агитационных кампаний. Скоординированная деятельность различных госструктур, в то же время единство между гражданами и государством позволят успешно преодолеть это испытание", - сказал Рашад Махмудов.

Зампред парламентского комитета также прокомментировал возможность ужесточения правил карантина с учетом сохраняющейся угрозы второй волны инфицирования. По его словам, обсуждения в связи с этим вопросом продолжаются.

"Оперативный штаб при Кабинете министров анализирует ситуацию в стране, принимает решения, оценивая самые подходящие варианты. Соблюдение правил карантина, социальной изоляции, гигиены может стать самым действенным методом борьбы с коронавирусом. В ближайшие дни будут проведены обсуждения на основании показателей распространения вируса, и в случае принятия какого-либо решения в связи с этим общественность будет проинформирована. Призываю население не паниковать, и руководствоваться только официальной информацией Оперативного штаба", - подытожил Рашад Махмудов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)