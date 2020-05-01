В Азербайджане могут быть освобождены еще до 300 заключенных - Сиявуш Новрузов

БАКУ /Trend/ - В мае в Азербайджане планируется освобождение еще до 300 заключенных, которым остается отбыть небольшой срок наказания.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Trend.

Новрузов напомнил, что до настоящего времени в Азербайджане было подписано 68 распоряжений о помиловании, принято 11 Актов об амнистии: "Они коснулись достаточно большого количества людей".

Глава комитета подчеркнул, что последним распоряжением о помиловании главы государства в связи с коронавирусом охвачено 176 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )