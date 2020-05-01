В настоящее время наибольшее число заражений наблюдается в Гяндже и Лянкяране
БАКУ /Trend/ - В настоящее время случаи инфицирования чаще всего наблюдаются в Гяндже и Лянкяране.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.
По его словам, это вызвано несоблюдением требований режима карантина на этих территориях.
"Мы призываем население соблюдать требования режима особого карантина. Если показатели изменятся до нежелательного уровня, могут быть применены жесткие и продолжительные ограничения", - добавил Рамин Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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