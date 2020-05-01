О деятельности Центров DOST с четвертого мая

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи со смягчением ряда ограничений, введенных в период особого режима карантина, Центры DOST с четвертого мая возобновят деятельность в связи с адресной государственной социальной помощью и предоставлением банковских карточек для получения социальных выплат

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, под вышеуказанной деятельностью предусматривается соответствущая работа по предоставлению готовых банковских карточек для получения пенсией, пособий, стипендий, а также адресной государственной социальной помощи.

Чтобы воспользоваться этими услугами жители Ясамальского и Сабаильского районов могут обратиться в Бакинский Центр DOST № 1, жители Хазарского и Пираллахинского районов в Бакинский Центр DOST № 2.

Центры DOST будут оказывать услуги исключительно по указанным вопросам в будние дни с 09:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье - с 10:00 до 13:00.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)