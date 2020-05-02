В Азербайджане определены правила работы такси в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Определены правила работы такси в Азербайджан в период пандемии.

Об этом говорится в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных офисах, торговых сферах и сферах услуг, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджана, передает в субботу Trend

Отмечается, что клиенты такси, работающих внутри города, могут сидеть только на заднем сиденье. Кроме того, перегородка между задними сиденьями и таксистом должна быть прозрачной и воздухонепроницаемой.

Также отмечается, что салон всех транспортных средств, в том числе такси, должен периодически проветриваться, во время перерывов должны проводиться дезинфекционные работы.

Водители не должны собираться вместе. Им также необходимо соблюдать социальное расстояние. Контакты между водителями должны быть сведены к минимуму.